34 duizend zonnepanelen bij industrieterrein Buitenpost

Er komen 34 duizend zonnepanelen op een stuk land bij industrieterrein De Swadde in Buitenpost. Het bedrijf Solarfields uit Groningen heeft daarvoor subsidie toegekend gekregen en en kan dus beginnen met de zonneweide. Zodra de stroomaansluiting van het park klaar is wordt begonnen met de bouw. De verwachting is dat het binnen een jaar klaar is. De aanleg van het park kost 9 miljoen euro en de panelen wekken genoeg energie op voor 3000 huishoudens.