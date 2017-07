Succesvolle laatste editie Frije Cross

Er zijn nog nooit zoveel deelnemers geweest als dit jaar bij de Frije Cross in Blije. "Het rijderskwartier zat bomvol," zegt Willy Boonstra van de organisatie. Dat voelt wel wat gek. De cross wordt zaterdag voor het laatst verreden. "Je moet op je hoogtepunt stoppen."

De organisatie zegt dat de animo voor de ludieke klassen terugloopt. En dat was nu net waarmee Blije zich wilde onderscheiden van andere autocrossen. De Frije Cross begon steeds meer op een gewone autocross te lijken. En dat was niet de bedoeling. Bovendien is het voor de organisatie lastig om de kosten op te brengen die de cross met zich meebrengt. Door extra regels wordt dat steeds duurder.

Deelnemers waren 's ochtends vroeg nog wel even bang dat de laatste cross helemaal niet door kon gaan. Ze waren bang voor slecht weer. Dat is niet gekomen, al begon de cross een uur later dan de bedoeling was. De entree waar alle crossers doorheen moesten, was één grote modderboel. De meeste crossauto's moesten er doorheen gesleept worden, en dat kostte wel wat tijd.