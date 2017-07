"Ik heb altijd al heimwee gehad naar de Waddenzee"

Professor Theunis Piersma is geboren en getogen in Hemelem, en woont nu in Gaast, maar hij is verzot op de Waddenzee. Toen hij als bioloog aan de slag kon bij het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek naar Zee) was hij de koning te rijk. Hij werkt er nog steeds, en doet al tientallen jaren ondrzoek in de Waddenzee.

Kennis levert vragen op

"Ik begrijp nu wel beter hoe het hele systeem in het Waddengebied werkt, maar tegelijkertijd levert die kennis ook weer een heleboel vragen op." Het Wad is volgens Piersma uniek. Er zijn wel meer waddengebieden in de wereld, maar niet zo groot als 'ons' waddengebied.

Niet te beschrijven

De betekenis van het Wad voor de natuur is volgens Piersma eigenlijk niet te beschrijven. Het is een heel bijzonder gebied voor de vogels die van de toendra's naar Afrika trekken. Op het Wad moeten ze bijtanken, krijgen ze nieuwe veren en worden ze sterker, om daarna weer door te vliegen.

Geheimen

Op dit moment doen Piersma en zijn onderzoeksteam vooral onderzoek naar de bodem. Want wat er in de bodem gebeurt, heeft meteen invloed op de trekvogels. Maar hoe kan het dat er het ene jaar een heleboel jonge kokkels zijn, en het andere jaar bijna geen? Piersma weet het niet. "Het Wad heeft nog een heleboel geheimen, en het zijn nou net die verhalen die ik los wil weken."

Zorgen

Piersma maakt zich wel zorgen over de toekomst van het Wad. "Wij bestrijden op dit moment problemen met technische, oliegestuurde oplossingen. Denk aan het baggeren, de gaswinning, en de zoutwinning. Maar ik gelood nooit dat daar de oplossing ligt. Ik geloof veel meer in het sterker maken van het Wad, zodat het Wad als een buffer kan werken tegen zeespiegelstijging."

Theunis Piersma komt zondag aan het woord in het radioprogramma Buro de Vries, dat in de zomer een serie programma's maakt met de titel 'Verhalen van het Wad'.