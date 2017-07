De 900 kilo afgekeurde spinazie waar de Streekboer niks meer mee kon, was zaterdagmiddag in twee uren weg. De spinazie van boer Krispijn van den Dries was bedoeld voor de export naar Denemarken, maar daar vonden ze tussen de bladeren en de stengels te groot. De groente werd afgekeurd. De spinzaie werd zaterdag aangeboden in Leeuwarden, Sneek en Heerenveen.