Brand op dak van voetbalclub Heerenveen

Bij een brand is de sportkantine van een sportcomplex aan de Rottumerwei in Heerenveen beschadigd geraakt. De brand ontstond door kluswerkzaamheden aan het dak van het gebouw, dat onder andere gebruikt wordt door VV Heerenveense Boys. De brandweer ging met meerdere eenheden ter plaatse. Er kwam ook een speciale waterwagen ter plaatse voor de watervoorziening. De brand was snel onder controle.