Vandalen vernielen sluis, sloepvaarders blijven steken

Watersporters die met een sloep van Leeuwarden naar het natuurgebied It Bûtenfjild willen varen, komen niet verder dan halverwege. Twee sluisjes in de route zijn kapot.

Bij één van die twee, het Wâlsterslúske, is vandalisme de oorzaak. De provincie wil de sluis hufterproof maken. En er moet meer toezicht komen.

Mensen hebben stenen in de sluis gegooid. Die waren blijven liggen na de aanleg van de sluis. Ze worden weggehaald. De provincie verwacht dat mensen volgende week weer over de sloepenroute naar It Bûtenfjild kunnen varen.