Een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft vrijdag de telefoon en autosleutel van twee vrouwen gestolen. Hij liet in een winkel aan de Molkenkelder in Leeuwarden een sleutel vallen om de vrouwen af te leiden. Daarom pakte hij de sleutel en telefoon.

De vrouwen hadden dat in de gaten. Met hulp van het winkelpersoneel konden ze de man aanhouden. De politie kwam erbij. De man moet in oktober voor de rechter verschijnen.