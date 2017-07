Projectontwikkelaar Wopke Klaver neemt verlies in Harlingen

De gemeente Harlingen en projectontwikkelaar Wopke Klaven hebben hun geschil bijgelegd over de woningbouw aan de zuidkant van de stad. Beide partijen zien af van verdere juridische procedures. Deze week is afgesproken dat Klaver aan de zuidkant van de stad 30 nieuwe huizen aan het water mag bouwen, als uitbreiding op de bestaande wijk Luddinga. Daarvoor wordt er vanaf de Harnzer Feart een opvaart gegraven van 20 meter breed. Juist die breedte was het discussiepunt. Klaver vond dat de gemeente de vaart onnodig breed wilde hebben, mar Harlingen zei dat daar afspraken over waren gemaakt, met het oog op wateropvang bij zware buien.

Verlies nemen

Klaver neemt nu zijn verlies, omdat de woningbouw behoorlijk aantrekt. Voor de 30 kavels zijn al 50 belangstellenden, zo zegt hij. "Ik kan nog wel twee of drie jaar doorprocederen en dan heb ik in theorie de kans dat ik alles win, mar wie zegt mij hoe de markt dan is, dus als het ijzer heet is, moet je het smeden". Dat de opvaart om het bouwplan heen nu 20 meter breed moet worden, betekent dat de bouwkavels allemaal een beetje kleiner moeten worden gemaakt. Die leveren daardoor minder geld op. "Dit kost mij serieuze bedragen, die kun je met 6 cijfers voor de komma schrijven, maar per saldo moet je niet kijken naar wat het kost, maar wat het je aan winst oplevert." Klaver verklaart dat er onder de streep genoeg overblijft.

Aantrekkelijke woongemeente

Wethouder Maria Le Roy uit Harlingen is blij dat Klaver en de gemeente er nu uit zijn. "Voor ons is het belang erin gelegen dat we als aantrekkelijke woongemeente te boek staan en we willen dat ook heel graag blijven. Dus al die toekomstige bewoners die naar Harlingen kijken, moeten ook kunnen zien dat er kavels zijn, waar ze hun eigen plan kunnen trekken." In het nieuwe plan mogen bewoners zelf een architect zoeken om hun huis te bouwen.

Juridische procedures

Dat er nu overeenstemming is over de bouw aan de zuidkant van de stad, betekent niet dat alle andere juridische procedures ook van de baan zijn. Klaver en de gemeente hebben nog altijd een groot verschil van mening over wie de nieuwbouwplannen in de verdere toekomst mag ontwikkelen. Daarover loopt een artikel 6 procedure. Klaver stelt: "Ik heb een contract voor de volgende fase, de derde fase en de verdere fase. Dit loopt nog tientallen jaren". Le Roy wil niet ingaan op zaken die nog onder de rechter zijn. "Dat lijkt me onverstandig".