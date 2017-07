Age Hulder ferrassende winner yn Bûtenpost

Age Hulder uit Burgum heeft vrijdagavond tijdens het topklassefierljeppen in Buitenpost verrassend zijn tweede dagtitel van dit seizoen behaald, met een sprong van 20.19 meter. Hij sprong daarmee precies 1 centimeter verder dan de favoriet, Nard Brandsma uit Workum. De derde prijs ging naar Ysbrand Galama, met een afstand van 19.10 meter.

Junioren

Ook bij de junioren was sprake van een verrassende winnaar: Rutger Piersma uit Molkwerum haalde 18.96 meter. Tweede werd Freark Kramer uit It Heidenskip met een afstand van 18.80 meter; derde werd Jan Teade Nauta uit IJlst, met 17.68 meter.

Dames

Bij de dames was de titel opnieuw voor de regerend Fries kampioene Marrit van der Wal uit It Heidenskip. Ze was goed in vorm en sprong 15.24 meter. Een nette tweede plaats was voor Akke Talsma uit Kollum. Zij sprong haar beste seizoensafstand tot nu toe, met 15.06 meter. De derde prijs ging naar Melanie Heins uit Workum, met een sprong van 13.98 meter.

Jongens

Bij de jongens was er uiteindelijk toch nog een hoofdprijs voor Wietse Nauta uit IJlst. Hij sprong in de finale 17.74 meter en versloeg daarmee Jarich Wijnstra uit Tzum, die tot de finale de leiding had met 17.35. Wisse Broekstra uit Tzummarum, met 13 jaar de jongste deelnemer van het hele veld, sprong een nieuw persoonlijk record van 15.72 meter en behaalde daarmee het brons.

Meisjes

Bij de meisjes werd het een spannende strijd. De titel ging naar Bente Vlas uit Heeg met 14.14 meter. Dat was net twee centimeter meer dan de favoriet Sigrid Bokma uit Hindelopen met 14.12. De derde plaats was voor Tirza Boschma uit IJlst met 13.29 meter.