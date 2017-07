Festival ITGWO zoekt zeilschepen voor duurzaam vervoer

Er is een zoektocht gaande naar zeilschepen die eind augustus vracht willen vervoeren naar Vlieland. Het verzoek komt van de stichting Men who Sail, die door het zeilen van vracht het belang van duurzaamheid onder de aandacht willen brengen. De vracht is bedoeld voor het festival Into the Great Wide Open, dat van 31 augustus tot en met 3 september op het eiland wordt gehouden, Er moeten fietsen worden vervoerd, maar ook bier, wijn en kunst.

De fietsen zijn afkomstig van Terschelling en moeten daar na het festival ook weer naa toe worden gebracht. De andere spullen moeten van Amsterdam naar Vlieland worden gebracht. Er is een vergoeding beschikbaar voor het werk, voor elke fiets die wordt overgezet krijgt de schipper 2,10 euro. Bovendien worden de schepen gefilmd en dat materiaal mag ook weer door hen worden gebruikt. Schippers die belangstelling hebben kunnen zich melden bij de stichting Men who Sail via www.menwhosail.nl.