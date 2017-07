Spannend weekend voor Friese showorkesten

Komend weekend is het laatste weekend van het Wereld Muziek Concours dat deze maand gehouden wordt in Kerkrade. Er zijn nog drie Friese orkesten die zich laten zien en horen in het Parkstad Stadion. Als eerste zal Pasveer Leeuwarden meedoen aan de Marching Parade. Later zullen drum- en showfanfare Advendo uit Sneek en Takostu uit Stiens hun show laten zien. Zondag moeten de orkesten nogmaals optreden. Takostu zal dan het spits afbijten met hun marsparade. De regerend kampioen Advendo staat als volgende op het programma. Het tweede optreden van Pasveer Leeuwarden staat op zondagmiddag gepland.

Daarna wordt het spannend wie zich de komende vier jaar wereldkampioen mag noemen, niet alleen voor de eerder genoemde drie orkesten, maar ook voor Jong Advendo dat in haar divisie leider is bij zowel het onderdeel Marching Parade als het onderdeel Show.

De verrichtingen zijn zaterdag en zondag live te volgen op www.wmc.nl/nl/live