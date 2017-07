Vrienden moeten 'Spulwike Littenseradiel' toekomst geven

Het voortbestaan van de 'spulwike' in Littenseradeel lijkt voorlopig veiliggesteld. Op 1 januari 2018 wordt Littenseradiel door een herindeling verdeeld onder Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke. Voor de spulwike was dat een potentieel probleem, omdat de gemeente Littenseradiel nu nog een belangrijke geldschieter is.

Volgend jaar geeft Súdwest-Fryslân nog een eenmalige bijdrage, maar voor de volgende jaren zijn er geen afspraken gemaakt. Het bestuur van de spulwike heeft nu de 'Freonen fan de Spulwike' opgericht; de vrienden van de Spulwike. Ongeveer 150 mensen hebben al aangegeven dat ze jaarlijks 25 euro willen bijdragen. Verder wordt een groter beroep gedaan op sponsoren. De Spulwike heeft een budget van 20 tot 25-duizend euro.

Aan de Spulwike doen sinds 1972 jaarlijks in de zomervakantie 600 kinderen mee. Zij worden verdeeld in drie leeftijdsgroepen. In Easterwierrum, Easterlittens en Weidum worden dan diverse spelletjes en andere activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Na de herindeling wil de Spulwike de naam 'Littenseradiel' gewoon blijven gebruiken. Volgens voorzitter Johannes Hazenberg blijft het van belang dat de jonge dorpsbewoners van de voormalige gemeente elkaar leren kennen en gezamelijk activiteiten ondernemen. In Winsum werd vrijdag de 45ste editie van de Spulwike afgesloten.