Vermilion start groot seismisch onderzoek in Fryslân

Gaswinbedrijf Vermilion gaat in september seismisch onderzoek uitvoeren in een groot gedeelte van Fryslân. Dat gebeurt in de gemeenten Heerenveen, Leeuwarden, Súdwest-Fryslan, Opsterland, Smallingerland en Tytsjerksteradiel. Vermilion wil met het onderzoek nagaan waar en hoeveel aardgas er in de grond zit. Verder willen ze meer informatie verzamelen over aardwaarmte.

In augustus wordt gestart met de voorbereidingen. De metingen zelf worden gedaan in de periode van september tot en met december. Vermilion maakt de uitkomsten na die tijd openbaar.