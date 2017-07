Theatertuin Rijs mogelijk te laat met indienen bezwaar

Het is maar de vraag of de Raad van State het bezwaar gaat behandelen dat De Theatertuin in Rijs heeft ingediend tegen een verbod van de rechtbank op het organiseren van bruiloften in de tuin. Bij een zitting over de zaak bleek vrijdag dat het bezwaar van De Theatertuin drie dagen te laat is ingediend. Buren van De Theatertuin voeren al jarenlang een juridische strijd tegen de bruiloften, omdat ze overlast ervaren.

De rechtbank heeft bepaald dat er geen bruiloften meer mogen worden gehouden, maar De Theatertuin probeert die uitspraak nu aan te vechten bij de Raad van State. Die komt binnen zes weken met een antwoord.