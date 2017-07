Hongerige Friezen gezocht voor 900 kilo afgekeurde spinazie

De Streekboer zoekt mensen die 900 kilo afgekeurde spinazie van de container willen redden. De spinazie was bedoeld voor de export naar Denemarken, maar die vonden de bladeren en stelen van de spinazie te groot en keurden de groente daarom af. Boer Krispijn van den Dries uit Ens (Flevoland) hoopt daarom dat de Friezen zijn spinazie gratis willen eten. Mensen kunnen een bestelling plaatsen en de groente zaterdag ophalen bij de Blokhuispoort in Leeuwarden of bij de Welkoop in Sneek of Heerenveen.