Eis van 240 uren werkstraf tegen Gorredijkster hennepteler

Het Openbaar Ministerie eist 240 uren werkstraf tegen een 35-jarige man uit Gorredijk voor hennepteelt, het aftappen van stroom en verboden wapenbezit. Tegen zijn 48-jarige ex-vrouw is 180 uren werkstraf geëist. Daarnaast wil de officier van justitie dat er een straf van zes maanden voorwaardelijk wordt opgelegd.

De politie kreeg in oktober 2014 een email waarin ze werden getipt over de locatie van een hennepkwekerij. De politie liet daarna metingen bij het pand doen door een energiebedrijf, ook werden camera's opgehangen. Uiteindelijk werd begin maart het pand en ook de woning van het paar doorzocht. Daar werden een pistool, munitie en pepperspray gevonden. In het bedrijfspand werden ruim 1100 hennepplanten aangetroffen.

Bij zijn eis hield de officier van justitie rekening met het feit dat de zaak al langer geleden heeft plaatsgevonden. Het Openbaar Ministerie denkt dat het stel ruim 220.000 euro heeft verdiend met de wietteelt. over twee weken is de uitspraak.