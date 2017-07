Vrouw vindt neppistool op dak van haar auto

De politie heeft vrijdagochtend op de Mendelsohstraat in Leeuwarden een nepvuurwapen in beslag genomen. Een bewoonster van die straat zou 's ochtends in haar auto stappen, toen ze het wapen op het dak van haar auto zag liggen. Omdat ze niet goed kon zien of het om een echt of een neppistool ging belde ze de politie. Die concludeerde dat het om een metalen balletjespistool ging dat veel op een echt vuurwapen lijkt. Het nepwapen is meegenomen en zal worden vernietigd.