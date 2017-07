Sport for All Games krijgt €470.000 subsidie van het Europese Erasmus+ Programma. Het sportevenement is onderdeel van het hoofdprogramma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Bij het evenement staan cultuursporten van Fryslân en andere Europese regio's centraal.

Het project wordt georganiseerd door Sport Fryslân en NOC*NSF en is van 3 tot en met 7 augustus 2018 op verschillende plaatsen in Fryslân. Vijf dagen lang zijn de Europese sporters bezig om mensen kennis te laten maken met hun sport.