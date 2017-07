Poliep bij Griet Wiersma: "Niet zingen en praten is lastig"

"Klep dicht, op de bank zitten en de stem rust geven", dat is het advies aan zangeres Griet Wiersma van haar KNO-arts. "Ik heb het de laatste tijd heel druk gehad, zingen op drie gezellige boottochten en toen deed de stem het niet meer" vertelt Griet Wiersma op de radio in De Middei fan Fryslân.

"Ik dacht, het komt wel weer, maar de stem kwam niet terug." Vijf optredens heeft ze daarom afgezegd. "Hartstikke erg natuurlijk. Helemaal omdat ik nu niet met de Fryske trûbadoers naar de Fryske Wike in Westendorf Tirol kan. Ik heb Anneke Douma gevraagd om in mijn plaats daarheen te gaan en ze maken er nu een mooi feestje van."

De gezellige Paardendagen in Driezum-Wâlterswâld laat Wiersma ook even aan zich voorbij gaan. "Ik fiets straks wel even een stukje langs de hindernissen, maar die feesttent daar kom ik niet in! Nu nog maar even rustig aandoen en ik sta half augustus als het goed is weer op het podium."