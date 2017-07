Rojas en Mihajlovic gepresenteerd bij Heerenveen

Sportclub Heerenveen heeft vanmiddag Marco Rojas en Nemanja Mihajlovic gepresenteerd. Beide spelers gaan vanmiddag meteen naar Oostenrijk waar Heerenveen zondag een oefenwedstrijd speelt tegen het Turkse Trabzonspor.

Marco Rojas

Rojas is 25 jaar komt uit Nieuw Zeeland en komt over van Melbourne Victory uit Australië. Hij speelde eerder bij VFB Stuttgart en werd verhuurd aan Greuther Fürth en FC Thun in Zwitserland, maar slaagde niet bij Stuttgart en ging terug naar Melbourne Victory. Hij speelde 30 keer als international voor Nieuw Zeeland.

Nemanja Mihajlovic

Nemanja Mihajlovic is 21 jaar en komt uit Servië. Hij speelde, net als Miralem Sulejmani ooit deed, bij Partizan Belgrado. Mihajlovic is international bij Servië onder de 21.

Heerenveen speelt zondag tegen Trabzonspor en vliegt vandaag naar Oostenrijk zonder Sam Larsson. De Zweed staat in de belangstelling van diverse clubs en wil Heerenveen verlaten.