Vliegtuigwrak mogelijk naar bezoekerscentrum It Fryske Gea

Het vliegtuigwrak dat de komende tijd uit de grond fan de Alde Feanen bij Warten wordt gehaald, komt mogelijk in het bezoekerscentrum van It Fryske Gea in Earnewâld. De gemeente Leeuwarden en de natuurorganisatie zijn in gesprek over een goede plek voor het wrak van de Avro Lancaster.

Er hebben zich meer kandidaten gemeld, maar de gemeente is ind e gesprekken het verst met It Fryske Gea. In het gebouw van het bezoekerscentrum Nationaal park de Alde Feanen zit ook het landbouwmuseum, maar dat verhuist naar Leeuwarden. Daarmee zou genoeg ruimte ontstaan voor de Lancaster die ongeveer 30 bij 20 meter is.

Het vliegtuig is in de Tweede Wereldoorlog neergestort en is, zoals het nu lijkt, goed bewaard gebleven in de veengrond.