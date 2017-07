Omrop TIP: Het PC Kafee is weer open!

In het PC Kafee kijken we de dagen voor de PC vooruit op de PC-dag met kanshebbers en oud PC kaatsers. Op Vrijdag 28, zaterdag 29, en zondag 30 juli en dinsdag 1 augustus praat presentator Geert van Tuinen met kaatstoppers van toen en nu.

Café de Bogt fan Guné in Franeker is op die dagen omgedoopt tot het PC Kafee en publiek is natuurlijk welkom! Het programma wordt elke dag om 18:00 uur uitgezonden maar de opnametijden kunnen een beetje verschillen.

Wanneer is het café open en wat staat er op het programma?

Vrijdag 28 augustus, café open vanaf 17.30:

In het eerste PC Kafee fan dit seizoen wordt met het winnende partuur van 20 jaar geleden teruggekeken op de PC van toen. Ook komt het bijzondere verhaal van de twee gouden klokjes van Bote van Noord en Ouwe Seun Johny Nota aan bod. Verder wordt het antwoord gezocht op twee vragen: hoe gaat het nu met Klaas Westra en waarom kaatste Erik Seerden nooit in Spanje.

Zondag 29 augustus, café open vanaf 10.30:

Een dag later komen de Bildtse helden Joop Bierma en Leo Leeuwen langs om te praten over levenslange vriendschap en het niet winnen van de PC in 1987. Ook de bijzondere verhalen van Wietse Punter, Lieuwe van der Meulen, Paulus Groenendijk en Wilke Kolthof zullen niet ontbreken in het Café

Zondag 30 juli, café open vanaf 10.30:

Op de dag voor de loting komen de nostalgische verhalen uit 1967 en 1977 aan bod. Presentator Geert van Tuinen praat met Klaas en Wiep van Wieren, Johan Halbesma, Johan van Seijst, Johannes Westra en Johannes van der Meij.

Dinsdag 1 augustus, café open vanaf 17:30:

Op de avond voor de PC praat Geert van Tuinen met PC voorzitter Ids Hellinga. Verder schuiven koning van 2007 Johan van der Meulen en verliezend finalist Pieter Scharringa aan. Ook komt een van de debutanten op de PC langs en ontvang het PC Kafee een heel speciale gast die al 83 jaar op de PC komt.

Kijk voor meer informatie over het PC Kafee en alles over kaatsen op Omropfryslan.nl/keatsen.