Reparaties aan brug Aldskou

Rijkswaterstaat begint maandag met de reparaties aan de brug Aldskou over het Prinses Margrietkanaal. Het beton in de brug tussen Jirnsum en Akkrum is verouderd. Om te voorkomen dat er stukken beton uitvallen, zal het vaste gedeelte van de brug verstevigd worden.

In mei van dit jaar zijn er al noodreparaties uitgevoerd aan een ander deel van de brug. Dit was nodig omdat er losse stukken beton onder de brug waren gevonden. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat bleek toen dat betonreparatie noodzakelijk is.

Bij de werkzaamheden kan het verkeer gewoon over de brug. Wel zal de maximumsnelheid worden aangepast en zijn er verkeersregelaars aanwezig. De scheepvaart ondervindt ook geen hinder van de reparaties. Ze kunnen gebruik maken van de doorvaart onder het bewegende deel van de brug.

De werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 31 juli tot en met vrijdag 4 augustus.