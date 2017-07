Personeel Achmea maakt zich zorgen over banen

Werknemers van Achmea in Leeuwarden maken zich ernstig zorgen om hun baan bij zorgverzekeraars De Friesland en FBTO. In een brief aan de raad van bestuur van Achmea schrijft het personeel dat ze bang zijn dat in Leeuwarden alleen een administratieve organisatie overblijft.

Volgens het personeel en de vakbonden zijn kostenbesparingen leidend bij Achmea en worden de zorg en zorgkantoren mogelijk gecentraliseerd in het zuiden van het land. Dat zou grote gevolgen kunnen hebben voor de werkgelegenheid in Leeuwarden.

De vakbonden en het personeel vinden dat de werkgelegenheid juist in Leeuwarden geconcentreerd moet worden, omdat er hier veel kennis is over de zorgsector. Bij de zorgafdelingen van De Friesland en FBTO werken zo'n 600 mensen.

In een reactie laat Achmea weten dat ze de brief hebben ontvangen. Ze willen niet inhoudelijk via de media reageren, maar zullen de vakbonden direct antwoorden. Wel laat Achmea weten dat ze in mei bekend hebben gemaakt dat ze alle activiteiten gaan concentreren op vijf locaties. Ze laten met klem weten dat Leeuwarden één van die vijf kernlocaties is.