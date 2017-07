Yta hoopt dat heel Fryslân op haar stemt

Wolvegaaster Yta Strikwerda, die maar liefst elf keer te gast was in de tv-programma's van Paul de Leeuw, is in de race voor de Gouden Venus van Milo. Dit is een prijs voor de meest inspirerende Nederlander met een beperking. In totaal zijn er honderd mensen genomineerd, dus Yta hoopt dat heel Friesland op haar gaat stemmen.

Yta heeft het Syndroom van Down en schreef haar eigen boek: 'Up Power'. Op scholen geeft ze gastlessen over haar leven. Ook is ze betrokken bij de LFB, de landelijke belangen-organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Met een coach wil ze nog meer Downsyndroom-ambassadeurs opleiden in Nederland.

Stemmen kan op de webside van de verkiezing.