Vliegtuigwrak in de Alde Feanen is nog compleet

Het vliegtuigwrak van de Avro Lancaster die in de Tweede Wereldoorlog is neergestort bij de Alde Feanen bij Warten is voor in groot gedeelte nog compleet. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente Leeuwarden. De contouren van het wrak komen overeen met de oorspronkelijke afmetingen van de bommenwerper.

De gemeente wil het wrak bergen. Dat is lastig omdat het het vliegtuig meters diep in de veengrond ligt. De komende weken wordt er een damwand om het wrak geplaatst om er goed bij te kunnen komen. De berging zelf begint op 11 september en moet begin november klaar zijn.

De verwachting is dat het stoffelijkoverschot van de Canadese boordschutter F.J. Cooper nog in het wrak ligt.