Leeuwarden krijgt een tijdelijke pop-up bibliotheek in winkelcentrum Zaailand. De bibliotheek zit nu nog in het Beursgebouw, maar maakt plaats voor de Campus Fryslân, die in 2018 open gaat. De verbouwing begint in oktober dit jaar.

De bibliotheek verhuist in januari volgend jaar naar de Blokhuispoort, maar heeft tijdelijk een onderkomen nodig. De pop-up bibliotheek opent op vrijdag 15 september de deuren. De locatie wordt sober van opzet, maar biedt wel plaats aan bijna de gehele collectie.