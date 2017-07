Elfstedentocht-kanoërs nog altijd compleet

Met nog één dag te gaan is de groep van 130 deelnemers die meedoen aan de kano-Elfstedentocht nog atijd compleet. Maandag gingen de kanoërs van start in de Prinsentuin en vaarden in een week tijd de ruim 200 kilometer langs de elf steden. Vrijdag stond de een-na-laatste etappe op het programma van Franeker naar Dokkum. Zaterdag finishen de kanoërs in Leeuwarden.

De deelnemers hebben deze week te maken gehad met heel wisselend weer. Met name op dinsdag hadden ze het zwaar, vertelt organisator en deelneemster Ria Hoek. Met de harde wind en regen zaten de kanoërs net op de Friese meren. "Dat was best eng", zegt Ria. Gelukkig hebben ze nu wind mee, de 44 kilometer naar Dokkum.

Eén keer per drie jaar wordt de kano-Elfstedentocht georganiseerd. De jongste deelnemer is deze keer nog geen twintig jaar. De oudste deelnemer is 85 jaar.