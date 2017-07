Schepen op het Wad kunnen de komende weken weer de route over de Blauwe Balg nemen. Al een aantal jaar wordt deze route tussen Ameland en Terschelling in de zomer uitgezet door Rijkswaterstaat. Naast dat de route korter is, moet het ook voorkomen dat watersporters zeehonden en vogels te veel storen.

Door de tijdelijke route wordt de druk beter verspreid over het Wad. De route is alleen te gebruiken in de periode van hoog water. Normaal is de Blauwe Balg niet toegankelijk voor schepen.