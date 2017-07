Wandelaars kunnen zaterdag 5 augustus meedoen aan de eerste Anna van Hannover-wandeltocht in Leeuwarden. Tijdens de tocht vertelt Oranjekenner Bearn Bilker over de Britse prinses, die getrouwd was met de Friese stadhouder Willem IV.

Hoe was bijvoorbeeld de overgang van Londen naar Leeuwarden en hoe was het mogelijk dat Anna met een Friese stadhouder trouwde? Ook is er aandacht voor het orgel dat Anna van Hannover aan de Waalse kerk schonk.

De rondleiding wordt op 12 augustus nogmaals georganiseerd. Meer informatie en opgeven kan bij het Historisch Centrum Leeuwarden.