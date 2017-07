Plaatselijk Belang Kootstertille boos op gemeente

Plaatselijk Belang Kootstertille voelt zich niet serieus genomen door de gemeente Achtkarspelen. Plaatselijk Belang is groot tegenstander van de plannen voor een biovergister op De Westkern in Kootstertille. In een motie werd de verantwoordelijk wethouder gevraagd om met nieuwe informatie te komen over de mogelijke komst van de biovergister.

Plaatselijk Belang is echter niet te spreken over de manier waarop dat is gedaan. "We voelen ons weer niet serieus genomen als dorp", schrijven ze in een persbericht. "We zijn uitgesproken met de wethouder, maar het laatste woord is wat ons betreft nog niet gezegd over de biovergister."