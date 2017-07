Gevaarlijke N369 gaat eindelijk op de schop

Vanaf maandag start BAM Infra met de werkzaamheden aan de N369 tussen de rotonde bij de Blauhústerwei en de rotonde bij Kootstertille. Verkeer moet rekening houden met diverse stremmingen. De werkzaamheden zijn nodig omdat de weg op dit moment erg onveilig is. Er komt veel verkeer langs en er zijn gevaarlijke oversteekplaatsen voor fietsers en wandelaars.

Gjalt Dijkstra woont aan de N369 en zet zich al meer dan 15 jaar in om de weg veiliger te maken. Eindelijk gaat de schep de grond in. Zo komen er onder andere meer oversteekplaatsen en een nieuw fiets- en wandelpad. De wens was om een aparte ventweg aan te leggen, maar dat lukte niet door ruimtegebrek.

De plannen voor De Koaten zijn ontwikkeld in nauw overleg met de provincie, de gemeente en de omwonenden. Meer informatie is te vinden op de facebookpagina van het project.