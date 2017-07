VIDEO: Spelersgrap? Auto trainer Henk de Jong ingepakt

De Friese trainer Henk de Jong kijkt op een filmpje op de Facebookside van zijn club De Graafschap lelijk op zijn neus als hij het parkeerterrein bij een trainingskamp op loopt. Zijn auto is helemaal ingepakt met plasticfolie. De tekst bij het filmpje suggereert dat het om een grap van de spelers moet gaan "Tja, dat krijg je als je 3x per dag gaat trainen incl bosloop om 7.30 uur. Spelers pakken auto van de trainer in tijdens trainingskamp.", staat erbij.

De Jong kan er wel om lachen. "Wat een smeerlappen. Dat kan toch niet? Mijn auto zit nog in de verpakking. Die rotjongens kunnen zich maar klaarmaken. Denk erom."