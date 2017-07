"Friese koopwoningstarters zijn het beste af in Dantumadiel"

Starters op de woningmarkt zijn in Fryslân het beste af in de gemeente Dantumadiel. Dat blijkt uit onderzoek van hypotheekadviseur eyeOpen.nl. Die heeft gekeken naar het aantal starterswoningen dat in een gemeente te koop staat en of een gemeente een speciale starterslening aanbiedt. Dantumadiel doet dat wel, als een van de vier gemeente in Fryslân met een starterslening.

Volgens eyeOpen.nl heeft Fryslân het laagste aantal gemeenten die een starterslening aanbieden. Opvallend is dat Terschelling wel een starterslening heeft, maar dat er geen woningen voor starters te koop zijn. Het gaat dan om woningen van onder de twee ton en minimaal 75 vierkante meter groot.