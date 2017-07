Meer bezoekers Titus Brandsmamuseum vanwege 75ste sterfdag

De herdenking van de dood van pater Titus Brandsma heeft het Titus Brandsmamuseum in Bolsward veel extra bezoekers opgeleverd. Afgelopen woensdag was het 75 jaar geleden dat Brandsma om het leven kwam in concentratiekamp Dachau in Duitsland. Daar werd in Bolsward onder ander bij stilgestaan met een grote eucharistieviering onder leiding van bisschop Van den Hout van het bisdom Groningen-Friesland.

Er komen ook veel reacties binnen bij het museum. "Veel mensen zijn onder de indruk van de wijze waarop Titus Brandsma zich inzette voor anderen," zegt directeur Hieke Joustra. Een van de sprekende voorbeelden daarvan was toen hij gevangen zat in Kamp Amersfoort. Op Goede Vrijdag 1942 sprak Brandsma de andere gevangenen toe als waren ze in de vrije wereld. Hij was zelf op dat moment al ziek en zwak. Titus Brandsma gaf daar niet om. Hij bekommerde zich meer om de mensen om zich heen."

Het was kunstschilder John Dons, die ook gevangen zat in Kamp Amersfoort, die een van de bekendste portretten van de pater maakte. Dons tekende Brandsma toen die in de ziekenboeg lag met open TBC. Op 13 juni werd Brandsma op transport gezet naar Dachau. Daar stierf hij enkele maanden later op 61-jarige leeftijd.