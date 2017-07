Verwarde man die zich in woning verschanste aangehouden

De verwarde man die zich in zijn woning in Gorredijk dreigde iets aan te doen, is aangehouden in de woning. De man is niet aanspreekbaar. De politie onderzoekt de woning op gevaarlijke stoffen. Als er geen gevaar meer is, mogen de bewoners van de ontruimde woningen weer naar huis.

De man had zich in zijn woning aan 't Leantsje teruggetrokken en dreigde zichzelf iets aan te doen. De politie en helpverleningsinstanties waren in groten getale opgetrommeld. Uit voorzorg werd een tiental omliggende woningen ontruimd en een deel van de weg afgezet. Later werd ook nog een arrestatieteam opgeroepen. Daarnaast probeerden deskundigen de man uit zijn woning te praten. De man kon uiteindelijk aangehouden worden. Over het motief en de achtergrond van zijn daad is nog niets bekend.