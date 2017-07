Arrestatieteam houdt verwarde man in Gorredijk aan

Een arrestatieteam van de politie heeft donderdagavond een 40-jarige verwarde man uit Gorredijk aangehouden in zijn huis. De man had zichzelf opgesloten in het huis aan 't Leantsje en dreigde zichzelf iets aan te doen. Hij zei ook dat er gevaarlijke stoffen in zijn huis aanwezig waren.

Uit voorzorg werd een tiental huizen in de omgeving ontruimd en een deel van de weg afgesloten. Met hulp van een onderhandelaar probeerde de politie twee uur lang om de man uit zijn huis te krijgen. Toen dat niet hielp, werd het arrestatieteam ingezet. De man was niet aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft daarna het huis onderzocht op gevaarlijke stoffen. Toen die niet werden gevonden, mochten de omwonenden terug naar hun woning. Over het motief van de man is niets bekend.