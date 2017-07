Onenigheid over aanstelling Dichter fan Fryslân

De drie dichters die de meest recente Gysbert Japicxprijzen voor poëzie hebben gewonnen, willen niet worden benoemd tot Dichter fan Fryslân. Ze vinden de jury niet deskundig genoeg. Dat zegt Abe de Vries die in 2005 de prestigieuze Gysbert Japicxprijs ontving voor zijn bundel 'In waarm wek altyd'. Het steekt hem dat er in jury, die bestaat uit Tamara Schoppert, Obe Alkema en Peter van Lier, niemand zit die Friestalige gedichten schrijft.

Gedeputeerde Sietske Poepjes vindt het jammer dat De Vries de deskundigheid van de jury ter discussie stelt, maar ze gaat er niets aan veranderen.

De Dichter fan Fryslân moet poëzie dichter bij de mensen brengen. Het hoeft niet beslist op een professionele wijze te zijn. Iedereen kan zich opgeven. Daarom is het niet beslist noodzakelijk dat de jury zich op professionele wijze met het schrijven van Friese gedichten bezighoudt, zegt de gedeputeerde.

De andere Gysbert Japicxlaureaten die geen belang hebben bij de titel Dichter fan Fryslân zijn Anne Feddema (2009) en Jacobus Smink (2013).

De Dichter fan Fryslân wordt aangesteld voor twee jaar. Hij of zij krijgt de opdracht per jaar zes tot tien gedichten te schrijven bij een zelfgekozen gelegenheid of een actuele gebeurtenis.

Belangstellenden kunnen zich tot en met 10 september aanmelden op de website www.dichterfanfryslan.nl. De dichter krijgt een vaste vergoeding van 2500 euro per jaar en daarnaast 250 euro per gedicht.

Op vrijdag 24 november maakt gedeputeerde Poepjes bekend wie de eerste Dichter fan Fryslân wordt.