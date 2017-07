Minste stress op de fiets in Fryslân op Ameland

Fietsers in Fryslân ervaren de minste stress op Ameland. Dat doet blijken uit een onderzoek van de Fietsersbond. Die heeft fietsers gevraagd waar ze het meest ontspannen op de fiets zitten. De Limburgse gemeente Bergen kwam als beste uit de bus, gevolgd door Rijssen-Holten in Overijssel. Ameland volgt als derde, maar moet die plaats delen met Losser. In Amsterdam en Den Haag ervaren fietsers de meeste stress.

Het onderzoek is onderdeel van een groter onderzoek van de Fietsersbond naar de ultieme fietsgemeente. De resultaten worden eind dit jaar gepresenteerd.