Politie zoekt getuige van ongeval Waskemeer

De politie is op zoek naar een specifieke getuige die het ongeluk van afgelopen zondag in Waskemeer heeft gezien. Door een nog onbekende oorzaak raakte een auto aan de Compagnonsweg te water. In de auto zaten zes personen. Vier van hun moesten naar het ziekenhuis en daar blijven. Uit verklaringen van omwonenden blijkt dat de man mogelijk getuige is geweest van het ongeluk. Hij heeft bij een van de buurtbewoners aangeklopt om te vragen of hij een trekker kon gebruiken om de auto uit het water te halen.

De mogelijke getuige zou zowat 50 jaar oud zijn en 1.80 meter lang. Hij heeft een blanke huidskleur, donkerblond haar en reed op een groene vrouwenfiets. Ook sprak hij waarschijnlijk Fries. Tips zijn welkom bij de politie (0900-8844).