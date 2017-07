Man terug op eiland waar hij al meer dan 100 jaar weg is

Oudste man van Nederland, Eelke Bakker uit Dokkum, vindt het prachtig dat hij op Ameland is. Ballum is de plaats waar hij geboren is, al woont hij daar al meer dan honderd jaar niet meer. Het aanzien van het dorp zal hem bekend voorkomen. Het dorp is donderdag op de Ambachtelijke Dag teruggezet naar het begin van de 20e eeuw. Bakker is 106 jaar oud en hij wordt vrijdag 107.

Samen met de burgemeester van Ameland rijdt Bakker voorop in de optocht door de Camminghastraat, die hij zo goed kent. Het staat hem nog helder voor de geest hoe hij als klein jongetje op het eiland naar school toe ging en later met zijn ouders naar het Friese vasteland verhuisde. Hij is daar ook altijd blijven wonen. Op het eiland komt Bakker niet zo veel meer. Wel gaat hij geregeld naar de dam van Holwerd waar hij Ameland kan zien liggen.