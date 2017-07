Harlingers willen gevolgen zoutwinning in de gaten houden

Een nieuwe organisatie in Harlingen zal zich bezig gaan houden met de gevolgen van winning van Frisia Zout in de havenstad. Verschillende partijen hebben zorgen over de geplande boringen in 2019. Dan wil de fabriek drie kilometer voor de ingang van de haven naar zout boren. Volgens Frisia zou dat in een straal op het Wad precies tot aan de Waddenkust effect kunnen hebben en niet verder. De vereniging Oud Harlingen betwijfelt dat en heeft al eerder aan de bel getrokken.

Harlingen staat in de top 20 van monumentensteden van Nederland. Oud Harlingen heeft eigenaren van monumentale gebouwen, besturen van kerken en andere belanghebbenden benaderd. De verschillende partijen slaan nu de handen ineen om op onderzoeksgebied, op juridisch en op politiek gebied meer te kunnen betekenen.

De nieuwe organisatie wil dat er tiltmeters in een aantal monumentale huizen en gebouwen worden geplaatst. Frisia Zout heeft aangeboden een nulmeting te doen, maar dat is volgens de verontruste mensen niet voldoende. Een tiltmeter registreert naast verzakking ook bewegingen van de grond in en rondom huizen.

De gemeente Harlingen staat achter de ideeën van de nog op te richten groep die ook wil zorgen dat de bewijslast wordt omgedraaid. Dat is in delen van Groningen nu ook van toepassing in het gaswingebied.