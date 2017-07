De politie heeft donderdagochtend een hennepkwekerij in Wolvega opgerold. In het bedrijfspand aan de Magnesiumweg zijn 500 planten aangetroffen. Er zijn geen verdachten aangehouden. Het onderzoek is nog bezig, dus de politie sluit aanhoudingen niet uit. De planten zijn meegenomen en vernietigd.

De kwekerij kwam aan het licht door een ruimingsactie die de politie af en toe uitvoert. Ook in Heerenveen zijn verschillende locaties bezocht, maar daar is tot nu toe geen kwekerij gevonden.