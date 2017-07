De gemeente Súdwest-Fryslân kapt definitief een aantal bomen aan de Havenweg in Stavoren. Omwonenden keerden zich onlangs tegen de kap, maar in een brief aan hen zegt de gemeente geen alternatief te hebben. De wortels van de bomen zijn aangetast en de bomen kunnen daarom omwaaien.

De bomen zullen vervangen worden door kleinere exemplaren. Volgens de gemeente passen die ook beter op de locatie. De bomen aan het Havenkwartier gaan op 2 augustus tegen de vlakte.