Nieuwe samenwerkingsscholen in Arum en Sibrandabuorren

De gemeente Súdwest-Fryslân steekt de komende jaren bijna drie miljoen euro in de bouw van nieuwe scholen in Arum en Sibrandabuorren. In Arum gaat het om nieuwbouw voor De Oanrin, een school die ontstaat uit een samenwerking van de openbare en christelijke school in het dorp. Doel is dat het nieuwe gebouw daar in 2019 staat. Tot die tijd krijgt de onderbouw les in het gebouw van de openbare school, die van de bovenbouw in dat van de christelijke.

In het nieuwe gebouw in Sibrandabuorren worden de leerlingen van drie scholen ondergebracht: die van Sibrandabuorren, van Gauw en van Tersoal. Ook die drie scholen zullen samenwerken, al moet de gemeenteraad daar nog wel mee instemmen. Het gebouw in Sibrandabuorren moet ook in 2019 klaar zijn.