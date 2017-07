Tijgeropvang Felida redt dieren uit dierentuin Aleppo

Juno van Zon van de tijgeropvang Felida in Nijeberkoop heeft afgelopen week negen dieren uit de dierentuin in het Syrische Aleppo gered. Het gaat om tijgers, leeuwen en hyena's. De twee tijgers worden waarschijnlijk naar Nijeberkoop gebracht en daar opgevangen.

Het reddingsteam is momenteel in Turkije, waar de erg verwaarloosde dieren vanuit Syrië heengebracht zijn om bij te komen. Volgens Van Zon waren de omstandigheden onder de reis zeer zwaar vanwege het hete weer. De hulpverleners moesten om de drie uren stilstaan om de dieren te verzorgen.

Van Zon is nog in Turkije om de dieren te helpen. Eerder was hij betrokken bij reddingsmissies in Jordanië en Thailand.