Molenmakers werken zich in het zweet

Molenmakers hebben het druk met het vervangen van de wieken. Wieken die uit meerdere stukken bestaan, worden vervangen door wieken uit een stuk. Uit onderzoek deed blijken dat de constructie van de deelbare wieken niet sterk genoeg is. Het rijk heeft geld beschikbaar gesteld om de wieken van zo'n 50 tot 60 molens te vervangen.

Deze opdracht levert weer een nieuw probleem op. Het geld is namelijk maar voor een bepaalde tijd beschikbaar. Johannes Kooistra van Molenmakers in Tzummarum denkt niet dat er genoeg tijd is om alle probleemgevallen op tijd te verhelpen. Zelf is Kooistra nu met twee molens bezig, maar dat kunnen er zomaar meer worden.