Inbreker in de kont gebeten

In Drachten had de politie in de nacht van woensdag op donderdag een opvallende aanhouding. Daar werd een 28-jarige man uit Drachten meegenomen naar het politiebureau omdat hij inbraakgereedschap bij zich had. Bijzonder was dat de man een kapotte broek aan had, waarvan de stof bij zijn derrière helemaal kapotgescheurd was. Op zijn achterste zat bovendien een pootafdruk van de hond.

De politie denkt dat een oplettende hond de man te pakken heeft gehad toen hij een mountainbike meenam om er vandoor te gaan. Mensen die een hond hebben en vannacht wat gehoord hebben, kunnen zich melden bij de politie.