Verschillende aanhoudingen in Leeuwarden na stapnacht

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag verschillende aanhoudingen gedaan. Zo werd een 21-jarige man uit Kootwijkerbroek aangehouden als verdachte van de mishandeling van een 22-jarige Leeuwarder. Het slachtoffer werd mishandeld in een kroeg en liep daarbij een bloedneus op. De verdachte is meegenomen naar het bureau.

Ook een 25-jarige man uit Grou kreeg een proces verbaal omdat hij een mes bij zich had in een kroeg in de Oude Doelesteeg. Een portier zag het wapen en meldde dat bij de politie. Met behulp van een signalement kon de Grouster aangehouden worden.

Een 21-jarige Leeuwarder werd meegenomen naar het bureau nadat hij een fiets in de gracht had gegooid. De man kon met moeite worden aangehouden.