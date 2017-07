Opsterland blijft bij besluit om proefboring te weigeren

Het gemeentebestuur van de gemeente Opsterland houdt vast aan het besluit om geen vergunning af te geven voor een proefboring naar gas door Vermilion. Die had een vergunning aangevraagd voor een proefboring aan De Ripen 19 bij Nij Beets. De gemeente had dit al eerder geweigerd, maar Vermilion had hier bezwaar tegen aangetekend.

Het gemeentebestuur blijft erbij dat een proefboring te veel nadelige gevolgen heeft voor de omgeving, voornamelijk voor de natuur. Opvallend is dat burgemeester en wethouders met dit besluit ingaan tegen het besluit van de bezwarencommissie. Die had de gemeente opgeroepen om met een geheel nieuw bestuur te komen. Opsterland ziet hier echter geen reden voor.